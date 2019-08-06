«Островок безопасности» появился у школы на улице Мира

«Островок безопасности» установили посередине проезжей части на улице Мира во Владимире. Поблизости находятся городской центр здоровья и школа № 21 – «островок безопасности» здесь особенно актуален. Переход на улице Мира – нерегулируемый, проходит через четыре полосы движения транспорта. Дорога идет с горки, и сразу после светофора автомобили тут разгоняются. Несколько лет назад поставили дублирующие знаки над проезжей частью и пешеходные заборчики. Но ДТП на этом участке случаются регулярно. Были и наезды на пешеходов. В прошлом году на переходе сбили девочку.

— Этот «островок» до сих пор не заасфальтировали, без этого щебень разлетится в считанные недели. С противоположной стороны от школы закрыли поворот налево, но знака нет. Опасно, если машины продолжат поворачивать. Пока не нанесли и разметку «зебры», — говорит родитель ученика школы № 21 Сергей.

«Островок безопасности» предупреждает водителей и дает место остановки пешеходу.

Схему движения транспорта в прямом направлении в районе «островка безопасности» тоже изменили. Пока жива разметка, видно, что у «зебры» идет сужение. Зимой, когда все занесет, а краска разметки смоется, мест для парковки не останется или проезжая часть уменьшится до одной полосы. Но для пешеходов этот «островок» – очевидное благо. Такой же элемент дорожного регулирования пару лет назад поставили на Нижней Дуброве, по пути в школу № 39.



Как «Призыв» писал ранее, новые пешеходные ограждения появились на Мира со стороны плавательного бассейна. Склоны, по которым дети катались на санках и ледянках, перекрыли. Теперь риска выезда на проезжую часть нет.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»