«Островок безопасности» на переходе превратили в скейт-парк

Веселое катание устроили дети посередине проезжей части на улице Мира во Владимире. «Островок безопасности», сделанный специально для юных пешеходов, спешащих в школу № 21 и плавательный бассейн, превратили в скейт-парк. Юные школьники катались на самокатах на асфальтированном участке между встречными потоками транспорта. Видео прислал подписчик «Призыва».

Ребята на самокатах умудрялись выделывать трюки, не обращая внимание на поток машин. Единственная скейт-площадка находится поблизости, в Центральном парке. В дни школьных каникул она всегда переполнена. Ребята жалуются, что приходится даже очередь стоять, чтобы на горке прокатиться. А тут никаких очередей, только… смертельная опасность.

Дети подвергают себя опасности, катаясь на самокатах на «островке безопасности».

Во Владимире в этом году «островки безопасности» сделали у трех школ: № 19, 21 и 25. В мэрию поступило много жалоб от автомобилистов, недовольных сужением дороги. Но для пешеходов это огромное благо. Асфальтированный участок посередине дороги на Мира – самый широкий и длинный.

Как «Призыв» писал ранее, в районе нерегулируемых переходов на магистралях сделали пешеходные заборчики. «Бегунов» на проезжей части стало меньше.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»