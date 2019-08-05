Опасную горку у бассейна перекрыли забором

Пешеходные заборы поставили еще на одном оживленном перекрестке Владимира — Мира и Почаевской. Перебежать дорогу в неположенном месте больше не получится. А нарушителей среди детей, посещающих городской центр здоровья и школу № 21, было предостаточно. Ограждения поставили со всех сторон от проезжей части, в том числе вдоль густого кустарника, высаженного у плавательного бассейна. Есть и еще один плюс от установки металлических конструкций. Они задержат ребят, которые частенько с появлением снега катаются на небольших склонах. И, бывает такое, вылетают с опасной горки прямиком на дорогу.

— Я неоднократно писала в администрацию Владимира о данной проблеме. Ограждения необходимы. Дети могут попасть под машину. Конкретных сроков мне не называли, — рассказывает жительница района Лора Панина.

Обращения горожан услышали. Ограждения ставят везде, где в этом году проводится ремонт дорог на федеральные деньги. Около 270 миллионов рублей потратили на обновление 17 магистралей. Кроме асфальтирования проезжей части, на Суздальском проспекте, Мира, Усти-на-Лабе, Почаевской, Тракторной, Гастелло ставят ограждения, консоли с дублирующими знаками, делают разметку.

Пешеходные заборчики обезопасили дорогу и горку у плавательного бассейна.

Перекресток Горького — Промышленный проезд в этот список счастливчиков не попал. Как «Призыв» сообщал ранее, жители окрестных домов много раз обращались в мэрию с просьбой поставить и там пешеходные заборчики, но одобрения так и не получили. А ведь там эти ограждения нужны не меньше, чем на Мира. Рядом ГДК, где ежедневно занимаются сотни ребят всех возрастов.

Анна Тумановская

Фото и видео Петра Соколова