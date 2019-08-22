Опасна ли жара для организма?

-
Представляем эксперта
В жаркую погоду нас подстерегает две опасности – перегревание и обезвоживание. Перегреванию более подвержены дети, так как процессы терморегуляции у них еще несовершенны. Для взрослого человека — большую опасность представляет обезвоживание. Как защитить организм, поясняет терапевт первой категории медицинской клиники «Здоровье» Надежда Юрьевна Бутина.
-
В чем заключается опасность?
С целью увеличения теплоотдачи в жару у человека повышается потоотделение, расширяются мелкие сосуды кожи, нарастает их проницаемость для жидкой части крови. Внешне это проявляется покраснением кожных покровов, склонностью к отекам. При этом вязкость крови увеличивается, возникает риск тромбообразования. А тромб — самая частая причина инфарктов миокарда и головного мозга.
-
Кто в группе риска в жаркую погоду?
В группе риска прежде всего пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (атеросклерозом сосудов сердца и головного мозга, гипертоники с нестабильными цифрами артериального давления). Кроме того, к этой категории можно отнести больных с варикозной болезнью нижних конечностей, высоким содержанием в крови форменных элементов-эритроцитов, тромбоцитов.
-
Какова профилактика осложнений?
В жару важно соблюдать простые правила:
-избегать длительного пребывания на солнце;
-соблюдать питьевой режим –не менее 1 литра чистой воды в сутки;
-носить одежду из натуральных тканей, не стесняющую движения;
-ограничить употребление соли, алкоголя, крепкого чая и кофе;
-поддерживать достаточную влажность в помещении;
-строго контролировать показатели давления и принимать своевременные меры.
-
Как понять, что с сердцем что-то не так?
Самые частые признаки сердечных проблем:
-боли за грудиной, связанные с физической или эмоциональной нагрузкой;
-одышка;
-сердцебиения и перебои в работе сердца;
-отеки нижних конечностей.
Если эти симптомы появились впервые или усилились, это повод для обращения к терапевту или кардиологу. Специалист проведет коррекцию лечения, при необходимости назначит дообследование.
-
Что такое инфаркт миокарда?
У сердца есть свои сосуды, коронарные артерии, по которым осуществляется приток крови с питательными веществами и кислородом. Это необходимо, чтобы обеспечить нормальную работу сердца.
Если эти сосуды поражены атеросклерозом, склонны к спазму или в них попадает тромб, питание сердца резко ухудшается, оно сигнализирует об этом болью. Чаще всего это сжимающая или давящая, жгучая боль за грудиной, которая может сопровождаться чувством нехватки воздуха, сердцебиением, страхом смерти.
Так может протекать приступ стенокардии, но он кратковременный, длительностью 5-10 минут. Купируется в покое или после использования нитропрепаратов-нитроглицерина, нитросорбида, нитро-спрея. Они расширяют коронарные артерии и восстанавливают кровоток в сердце — боль исчезает.
Если же такой приступ продолжается более 20-30 минут, нет эффекта от нитропрепаратов, боль интенсивнее, чем обычно, больше по площади, продолжается в покое, значит, кровообращение в нем критически нарушено, начинает развиваться инфаркт (омертвение) миокарда. Незамедлительно нужно вызвать скорую медицинскую помощь.
-
Какую первую помощь нужно оказать больному?
Ожидая приезда врача, постарайтесь успокоить больного, уложить, обеспечить приток свежего воздуха, воспользоваться нитро-спреем или нитроглицерином под язык. Обратите внимание, что нитропрепараты, в связи с выраженным сосудорасширяющим эффектом, могут снизить давление, принимать их желательно лежа или сидя, особенно в первый раз (когда пациент с препаратом еще не знаком).
Помните, что инфаркт миокарда — это грозное осложнение гипертонической и ишемической болезни.
К счастью, в настоящее время он успешно может лечиться хирургическим путем. Проводится операция стентирования пораженного сосуда, кровоток в сердце восстанавливается, и человек быстро идет на поправку. Важно не упустить время, чтобы в миокарде, не получающем питания, не развились необратимые процессы.
Даже если инфаркт миокарда все же случился, в арсенале кардиологов есть большой набор лекарственных препаратов. При правильном и своевременном лечении, соблюдении рекомендаций по режиму, исход заболевания будет благоприятным.
Всего вам доброго и будьте здоровы!
Ирина Выборнова
Обсуждение