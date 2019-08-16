ООО «ТрансСнаб» включено в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение администрации муниципального образования «Судогодский район» Владимирской области о включении информации об обществе с ограниченной ответственностью «ТрансСнаб» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквер «Автогородок» г. Судогда Владимирская область.

По данным заказчика, общество с ограниченной ответственностью «ТрансСнаб» существенно нарушило обязательства по контракту на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквер «Автогородок» г. Судогда Владимирская область.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение об удовлетворении обращения заказчика о включении информации об ООО «ТрансСнаб» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).