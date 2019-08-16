ООО «Новая медицина для всех» выдано предупреждение за размещение ненадлежащей рекламы

Врио руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «Новая медицина для всех» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в размещении рекламного объявления в газете «Вперед» выпуск №32 от 07.05.2019 г. на стр. 7 следующего содержания: «Ваше здоровье в надежных руках!», в котором содержатся нарушения ч. 7 ст. 24 ФЗ «О рекламе», поскольку отсутствует предупреждения о наличии противопоказаний и (или) о необходимости получения консультации специалистов.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, врио руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «Новая медицина для всех» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ, и привлекла его в соответствии с п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде предупреждения.