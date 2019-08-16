ООО «БУРИ» включено в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГКУ ВО «Центр занятости населения города Мурома» о включении информации об обществе с ограниченной ответственностью «БУРИ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на оказание услуг по профессиональному обучению граждан по программе профессиональной подготовки «Частный охранник».

По данным заказчика, общество с ограниченной ответственностью «БУРИ» существенно нарушило обязательства по контракту на оказание услуг по профессиональному обучению граждан по программе профессиональной подготовки «Частный охранник».

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение об удовлетворении обращения заказчика о включении информации об ООО «БУРИ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).