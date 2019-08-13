ООО «Аптечный склад «Владимир» нарушило Федеральный закон «О защите конкуренции»

В действиях ООО «Аптечный склад «Владимир» Комиссией Владимирского УФАС России установлены нарушения статьи 14.2 Федерального закона «О защите конкуренции».

В связи с неисполнением ООО «Аптечный склад «Владимир» предупреждения Владимирского УФАС России о прекращении использования в рамках осуществления деятельности по розничной реализации аптечной продукции наименования «Аптечный склад», Владимирским УФАС России было возбуждено дело в отношении Общества по признакам нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции.

В рамках рассмотрения дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала факт нарушения ст. 14.2 Закона о защите конкуренции ООО «Аптечный склад «Владимир», поскольку наименование «Аптечный склад» способно ввести в заблуждение относительно продавца товаров, а также навредить добросовестным субъектам предпринимательской деятельности на рынке фармацевтической торговли. Использование такого коммерческого обозначения создает предпосылки к изменению спроса в пользу общества, предоставляет необоснованное конкурентное преимущество и оказывает негативное влияние на состояние конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукции.

В связи с отсутствием в материалах дела документов, свидетельствующих о прекращении нарушения, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение выдать ООО «Аптечный склад «Владимир» предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.