Онлайн-голосование за самую красивую деревню подходит к концу

До конца онлайн-голосования за самую красивую деревню Владимирской области осталось меньше недели. Оно продлится до 31 августа. Уже наметились очевидные лидеры в каждой из номинаций. Среди сел и деревень с населением от 1000 человек идет напряженная борьба. В первой тройке совсем небольшой отрыв: разница между Илькино, Черкутино и поселком Октябрьский всего в несколько голосов.

Во второй номинации (от 150 до 1000 жителей) на 26 августа однозначно лидирует Порецкое. Его с разницей в 84 голоса догоняет Толпухово. Тройку замыкает Ельтесуново. Среди маленьких населенных пунктов (до 150 человек) вперед выбились Кистыш, Лыково и Черкасово.

До 31 августа ситуация может измениться.

При этом выбрать населенный пункт в каждой номинации можно только один раз. Чтобы принять участие в голосовании, нужно авторизоваться с помощью учетной записи в соцсети «ВКонтакте». Победителей конкурса на самую красивую деревню назовут уже в сентябре.

Конкурс проводится во Владимирской области в пятый раз. Победители получат материальное вознаграждение. Гран-при принесет 150 тысяч рублей. Первое место — 80 тысяч, второе место — 50 тысяч, третье место — 30 тысяч рублей. Свои тройки лидеров определятся в каждой из трех групп населенных пунктов.

Ранее «Призыв» сообщал, что в этом году на конкурс «Самая красивая деревня» подано рекордное количество заявок. За это почетное звание в этом году сражаются 95 населенных пунктов.

Елена Пляскина

Фото группы конкурса в «ВКонтакте»