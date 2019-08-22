Охоту на волков устроят в Вязниковском районе

Популярный джип-фестиваль «Вязниковский венец — Охота на волков» пройдет в эти выходные в Вязниковском районе. На этот раз организаторы решили сменить местность. Любителей экстрима ждет трасса в карьере кирпичного завода, станция Мстера. Как рассказали «Призыву» организаторы, условия будут сложными: дожди размыли глинистую почву — то, что нужно для трофи-рейдов. На данный момент уже заявились 80 экипажей. Участники приедут со всей Владимирской области, из Москвы, Подмосковья, Рязани и Нижнего Новгорода.

На «охоту» выйдут около 80 экипажей.

В субботу, 24 августа, регистрация начнется в 8.00, первый старт «Охоты на волков» намечен на 10.00. Каждый экипаж получит карту района «охоты» с координатами «волчьих логов». Задача — найти и добыть максимальное число «волков» за минимальное время и сфотографировать каждую «добычу». Вечером участники и зрители отпразднуют удачную охоту дискотекой. А в воскресенье, 25 августа, запланирован трофи-спринт.

Джип-фестиваль «Вязниковский венец — Охота на волков» впервые состоялся в 2016 году и сразу же стал победителем в конкурсе на новое туристское событийное мероприятие Владимирской области. Каждый год число его участников растет. Организаторами выступают управление физической культуры и спорта администрации Вязниковского района и клуб «Вязники-Экстрим».

О том, как трофи-рейды знакомят участников и туристов с историей Владимирской области, смотрите в одном из выпусков проекта «Точка на карте».

Елена Пляскина

Фото группы «Вязники Экстрим 4х4» в «ВКонтакте»