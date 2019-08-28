Огромные лужи появились во дворах после благоустройства

Три месяца прошло с момента завершения ремонта дороги и тротуара во дворе дома № 37а на улице Комиссарова во Владимире, а подрядчик так и не устранил недостатки. После асфальтирования на проезжей части стали появляться огромные лужи. Жители неоднократно жаловались подрядчику, но их услышали только после приезда на место руководства города. Глава администрации Андрей Шохин и чиновники от ЖКХ проинспектировали дворовые территории, где в этом году за бюджетный счет проводилось благоустройство. Без нареканий не обошлось. Подрядчик обещал, что сделает наклон на новой дороге, чтобы вода впредь утекала, а не копилась на проезжей части.

— Жители активно участвуют в программе, вносят софинансирование. Вкладывая хоть небольшую часть денег, люди чувствуют себя собственниками, начинают ухаживать, относятся бережно, следят за имуществом, — подчеркивает сити-менеджер.

В этом году впервые собственники жилья стали вносить свою долю в благоустройство дворов. За минимальный перечень (асфальт, лавочки и освещение) — 3%, за детские площадки и тренажерные комплексы — еще 20%.

Но без перекосов никак. Как только во дворах завершился ремонт, так собственники перекрыли проезд и даже проход для жителей других домов. Ставили камни, ограждения, шлагбаумы. Хотя в благоустройство вложена большая часть именно бюджетных денег. Как «Призыв» писал ранее, на Белоконской после ремонта даже тротуар перегородили забором, чтобы никто «лишний» во двор не заходил.

Асфальтирование дворовых территорий завершено. Но не без недостатков.

Программа благоустройства дворовых территорий с каждым годом сокращается. В этом году изначально планировали направить асфальтоукладчик в 22 двора, но денег хватило только на 20. Федеральные структуры ужесточили требования по организации торгов и сроков проведения ремонта. В мае-июне все подрядчики провели асфальтирование дорог и тротуаров. А вот с установкой детских площадок и спортивных комплексов затянули. Они появятся не во всех дворах. Качели и тренажеры в лучшем случае поставят только в сентябре.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»