Областную больницу обвинили в неправильном хранении лекарств 

Октябрьский районный суд вынес предупреждение Областной клинической больнице. Выяснилось, что врачи ОКБ и в частности Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом выписывали рецепты и хранили лекарства с нарушениями. Это показала внеплановая проверка Росздравнадзора. Суд признал больницу виновной в совершении административного правонарушения «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)».

Проверка показала, что препараты хранились в холодильниках «Ока» и «Саратов», хотя по представленным документам они могут быть использованы лишь для продуктов. Не нашли проверяющие и специальных шкафов для хранения инвентаря для дезинфекции помещения. Чистящие средства держались в лаборатории.

ОКБ нарушила требования Минздрава.

Еще одно нарушение — неправильный отпуск медикаментов по рецептам. К примеру, работник Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, отпускающий лекарственные препараты, не проинформировал пациента о правилах приема лекарства, режиме приема, разовой и суточной дозе, способе приема (с учетом приема пищи) и правилах хранения. В его медицинскую карту не были внесены сведения о назначенном лекарственном препарате в полном объеме.

Ранее «Призыв» сообщал, что пациент из Владимирской области подал в суд на ОКБ из-за невозможности записаться к врачам через госуслуги. Участники заседания предложили пригласить на суд независимого технического эксперта.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»