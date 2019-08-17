Новый надземный переход в Юрьевце погрузился во мрак

Привычную «зебру» на федеральной трассе на горке в Юрьевце закрасили, подходы перекрыли заборчиками. Открыли новый надземный пешеходный переход. Но освещение в нем то есть, то нет. Вечером огромная застекленная махина с множеством ступенек и переходов погружается во мрак. В районе улицы Ноябрьской федеральную трассу больше никак не перейти – только по надземному переходу. До ближайшей «зебры» — несколько сотен метров. Идти по темной обочине рядом с федеральной трассой с интенсивным движением тоже страшно.

— С работы домой возвращаемся вечером. На улице уже темно. Да еще и погода такая дождливая, мрачная. Вообще ничего не видно. Фонари у перехода и в переходе вообще не работают. Спасает только фонарик на телефоне. Пятый день уже такое и никаких изменений, — рассказывает подписчица «Призыва» Алина Чиркова.

Оказалось, что во всем виноват капитальный ремонт «Пекинки». Там тянут новые сети, а жители Юрьевца страдают.

— В связи с капитальным ремонтом участка трассы выполняются работы по переустройству линий освещения. Опоры переносим, так как идет расширение проезжей части. Также идет замена щитов управления. Это происходит в несколько этапов, согласно технологическому процессу, — поясняет главный энергетик ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» Андрей Плужник.

Дорожники обещают поторопиться – в сентябре работы завершатся. Сам же капремонт «Пекинки» планируют закончить в октябре.

Как «Призыв» писал ранее, сейчас все силы дорожников брошены на оживленный перекресток в районе улицы Горького. Проезжая часть сужена с двух сторон, в часы пик движение транспорта затруднено.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»