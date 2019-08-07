Новоселы требуют от застройщика детские площадки 

Ни детских площадок, ни парковок. Новоселы жилого комплекса «Новый берег ЭКО» в Боголюбово требуют от застройщика положенного. Люди пожаловались «Призыву», что компания несколько лет кормит их одними обещаниями. За дома и благоустройство придомовой территории отвечает компания «СТК Стратегия». На семь жилых домов стоит одна недоделанная площадка с небезопасным оборудованием, говорят жители. А парковки представляют из себя щебёночные насыпи.

Найти общий диалог с застройщиком у людей не получается.

Александр Сорокин, житель ЖК «Новый берег ЭКО»:

Вот поставили нам песочницу: качели, крутилка и горка. Там у нас ещё одна площадка в той стороне предусмотрена. Её как таковой нет. Вот мы бы хотели на нас обратить внимание.

Нам пообещали, что у нас будут детские площадки, парковки будут для машин. Парковок как таковых нет. Отвечает, что площадка где-то лежит. Делать он ничего не будет. И я, говорит, не могу никак этот дом достроить. Соответственно делать я вам ничего не буду. Хоть засудите меня.

Сейчас «Новый берег ЭКО» представляет из себя пять сданных трёхэтажных домов, и два недостроенных. В каждой семье, которая здесь проживает, по двое-трое детей. Вечером, по словам родителей, ребята на этой площадке «сидят друг на друге». А рядом — неогороженная стройплощадка.

Мария Илларионова, жительница ЖК «Новый берег ЭКО»:

С ним судятся практически каждая вторая квартира. И дела уже в прокуратуре, и она обязала в кратчайшие сроки сдать эти два дома. И у нас строятся два дома. Они полностью не огорожены. Дети постоянно лазают на стройку. Они могут упасть, разбиться, это очень опасно.

От застройщика одни обещания всё сделать. Так же он говорил, что детская площадка лежит на соседний дом. Но он нам её не отдаёт. Мы согласны уже установить её своими силами. Но он теперь от этого уходит.

По поводу ограды строящегося объекта, застройщик ответил, что забор действительно положен, но на все рук и средств не хватает. Тем более в доме идёт финишная отделка, подытожил он.

— Двери, окна поставим и всё. Я просто боюсь у нас сил не хватит. Одно из двух – или мы будем строить дома, сдавать. Люди, которые уже живут, не понимают проблемы людей, которым ещё надо сюда заселиться. Мы вложили деньги на 15 домов, на строительство инженерных сетей. Но мы не получили разрешение на строительство всего запланированного. Мы не можем окупить эти сети для 15 домов. Этот вопрос пытаемся решить уже не первый год, чтобы продолжить строительство. Одновременно с этим достраиваем то, что можем на оставшиеся деньги построить. Поэтому, дай Бог людям дать жильё. Для меня важнее всего сейчас дать жильё дольщикам, чтобы они не стали обманутыми. Ведь для меня это уголовка, тюрьма, — высказал свою позицию Александр Волчанин, представитель застройщика ООО «СТК Стратегия».

Застройщик обещал доделать детскую площадку в этом году.

По поводу парковок представитель застройщика пояснил, что у него нет обязательств их благоустраивать. По проекту здесь якобы значится лишь парковочное пространство – щебень. И асфальтировать стоянку для машин застройщик не обязан. Но детские площадки обещал в этом году доделать.

– Оборудование для другой площадки есть. Но оно лежит в Москве. Его нужно просто привезти. Там скамейки, урны и 9-10 игровых элементов. Что касается уже сданной площадки (рядом с 7 домом на ул. Молодёжная), которую мы сделали ещё в 2016 году при сдаче дома, за ней должны ухаживать либо сами жильцы, либо управляющая компания, — уверен Александр Волчанин.

«Призыв» дозвонился в управляющую компанию «Мой дом», которая курирует ЖК «Новый берег ЭКО». Здесь пояснили, что новостройки в Боголюбово в своё управление они приняли только в этом году. На придомовой территории от них работает дворник, окашивается трава в округе. Благоустроить существующую площадку, например, привезти песок и сделать заборчик сотрудники УК готовы. Для этого жильцам надо собрать общее собрание, пригласить «Мой дом» и принять решение. А что касается недоделанных других площадок, в управляющей компании напомнили, что это обязанность застройщика. Здесь сторону жителей в случае чего они готовы поддержать в суде.

Ранее «Призыв» сообщал, что родители 82 детского сада в Юрьевце не довольны новым игровым оборудованием. Мамы уверены, что уличные горки небезопасны для их детей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»