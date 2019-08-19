Новобрачных хотят штрафовать за лепестки роз 

Cотрудники загса возмущены поведением владимирских молодоженов. После торжественной росписи они оставляют после себя горы мусора в виде пустых бутылок и лепестков роз. Урны на входе в госучреждение на Растопчина, 51, стоят переполненные. Устные просьбы не оставлять после себя свадебную мишуру на гостей и новобрачных не действуют, поэтому руководство загса готово перейти к решительным действиям.

— Ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге я не видела такого, – рассказывает заведующая отделом ЗАГС администрации города Владимира Галина Карташова. – Это отсутствие культуры наших новобрачных, которым объясняется и при подаче объявления, и при регистрации брака, что посыпание лепестками и распивание спиртных напитков – всего этого быть не должно. Но люди на это не реагируют и просто свинячат. Пытаешься сделать замечание, нам говорят: «Отойдите, не мешайте, у нас праздник». Мы сейчас выходим с предложением утверждения порядка проведения государственной регистрации. Мы хотим, чтобы нам дали право на выставление штрафа административного правонарушения за загрязнение территории. Пока у нас такого нет, мы не можем никак противостоять, кроме личной беседы.

Сотрудники загса сами убирают мусор за молодоженами и гостями.

За три рабочих дня в загсе свои отношения узаконила почти сотня пар. Большинство молодожёнов, не без помощи приглашенных гостей, ради верности «традициям» обсыпались лепестками роз и выпили по случаю праздника. Причём каждую пару до этого сотрудники предупредили, что этого делать нельзя. Как результат – вновь забитая урна.





Не жалеют и имущества. Потолок крыльца Дворца бракосочетаний испорчен хлопушками. Вызывать полицию — не вариант, подчеркивают в загсе. Госслужащим приходится иногда, как швейцарам, стоять в дверях и взывать к совести шумных компаний, а потом убирать за молодожёнами мусор. Дворника в штате загса нет.

— Нам, отвлекаясь от регистрации брака, приходится выходить и мести. Потому что дожди были, все лепестки размокли. И следующая невеста, выходя на шпильках, может просто поскользнутся на этих ступенях и покалечиться. Мы бросаем всё и сметаем лепестки с лестницы, — рассказывает Галина Карташова.

Если предложения загса примут, штраф составит до 5000 рублей.

С предложением «упорядочить» поведение новобрачных Галина Карташова собирается идти в городскую администрацию. Все доказательства регулярного загрязнения территории загса у сотрудников есть: фотографии говорят сами за себя. Если предложение загса примут в мэрии, нарушителям общественного порядка будет грозить штраф до 5000 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что Дворец бракосочетаний предлагают перенести в Центральный парк.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»