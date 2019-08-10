Новая школа в Собинке откроет двери 1 сентября

Уже 1 сентября новая школа в Собинке откроет свои двери. Она рассчитана на 1000 учеников и имеет 3 блока: для начальной школы, для среднего и старшего звена. Строительство стоило бюджетам всех уровней 647 миллионов рублей.

Учебные классы оборудованы всем необходимым. На самом современно уровне оснащены кабинеты географии, физики, химии, биологии, а также спортивные залы и кабинеты технологии. Во все эти классы закуплены комплекты практикумов для проведения опытов и лабораторных занятий.



Ученики Владимирской области могут позавидовать собинским, потому что в их новой школе будет спортивный зал с душевыми кабинами и новыми раздевалками со шкафчиками. Для начального звена, как и в новой школе Владимира № 49, есть спальные с кроватями и игровыми наборами. Для дополнительных занятий в послеучебное время будут открыты залы хореографии и тренажерный зал.

Дети в новой школе в Собинке будут заниматься в одну смену.

Важно, что школа пустит всех юных жителей города на дополнительные занятия спортом и творчеством. Как «Призыв» писал ранее, футболистам со стадиона «Труд» негде заниматься в непогоду. Строительство спорткомплекса только началось, а площадей спортивных залов новой школы хватит всем.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»