Ночью в Покрове остановят движение

Грядущей ночью на 102 км трассы М-7 «Волга» в Покрове будет перекрыто движение транспорта. Проехать нельзя будет с 03:30 до 04:10. Это связано с монтажом надземного пешеходного перехода, сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород». Дорожники предлагают возможные варианты объезда этого участка:
– по направлению в сторону Владимира: поворот направо на 101 км М-7 в районе автостанции, далее по ул. Октябрьской, через Больничный проезд выезд на М-7.
– по направлению в сторону Москвы: регулируемый перекресток на 103 км М-7 с ул. Карла Либкнехта, далее по ул. 3-го Интернационала и до дороги на пос. Введенский, выезд на 101 км М-7.
Посмотреть маршрут объезда можно здесь. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Дорожники будут монтировать надземный переход.
Модульный надземный переход на пересечении с Райтоповским проездом устанавливают в рамках капитального ремонта участка трассы с 99 по 101 км. Новое искусственное сооружение позволит пешеходам безопасно перейти оживленный участок трассы в городской черте. Полностью возведение перехода планируется завершить к сентябрю.
Подробнее о ремонтных работах, которые сейчас ведутся в Покрове, «Призыв» писал здесь.
Ольга Ефремова
Фото: udmnn.ru
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