Ночью в Покрове остановят движение

Грядущей ночью на 102 км трассы М-7 «Волга» в Покрове будет перекрыто движение транспорта. Проехать нельзя будет с 03:30 до 04:10. Это связано с монтажом надземного пешеходного перехода, сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород». Дорожники предлагают возможные варианты объезда этого участка:

– по направлению в сторону Владимира: поворот направо на 101 км М-7 в районе автостанции, далее по ул. Октябрьской, через Больничный проезд выезд на М-7.

– по направлению в сторону Москвы: регулируемый перекресток на 103 км М-7 с ул. Карла Либкнехта, далее по ул. 3-го Интернационала и до дороги на пос. Введенский, выезд на 101 км М-7.

Посмотреть маршрут объезда можно здесь. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Дорожники будут монтировать надземный переход.

Модульный надземный переход на пересечении с Райтоповским проездом устанавливают в рамках капитального ремонта участка трассы с 99 по 101 км. Новое искусственное сооружение позволит пешеходам безопасно перейти оживленный участок трассы в городской черте. Полностью возведение перехода планируется завершить к сентябрю.

Подробнее о ремонтных работах, которые сейчас ведутся в Покрове, «Призыв» писал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: udmnn.ru