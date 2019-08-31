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Ночные автобусы развезут загулявших на Дне города

Будут организованы дополнительные рейсы

Мэрия пообещала, что все, кто будет гулять на Дне города до последнего, вернутся домой. Планируется организовать дополнительные рейсы. При этом стоимость проезда останется прежней — 24 рубля за поездку. Автобусы будут отходить от гостиницы «Владимир», с улицы Гагарина и улицы Дворянской. От остановки «Гостиница «Владимир» общественный транспорт пойдет по улицам Б.Нижегородская, Добросельская, Егорова, Комиссарова, Безыменского до остановки «ул. Куйбышева». От Гагарина по улицам Батурина, Мира, Горького, пр-кту Строителей, пр-кту Ленина, улицам Верхняя Дуброва, Нижняя Дуброва до остановки «ул. 3-я Кольцевая».

Вечером будут организованы дополнительные рейсы.

От Дворянской автобусы пойдут по четырем маршрутам:

— проспекту Ленина, Московскому шоссе, улице Ноябрьской до остановки «Энергетик»;

— проспекту Ленина, Московскому шоссе, улице Институтский Городок до остановки «Институт защиты животных»;

— проспекту Ленина, улицам Верхняя Дуброва, Нижняя Дуброва до остановки «Юго-западная»;

— проспекту Ленина, улицам Верхняя Дуброва, Нижняя Дуброва до остановки «ул. 3-я Кольцевая».

Ранее «Призыв» сообщал, что центр Владимира в День города станет пешеходным с 9.00 до 23.30. Весь транспорт пустят в объезд. Подробную программу праздника читайте здесь.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»

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