«Ночь кино» во Владимире подсветит артист Юрий Чернов

«Ночь кино» (16+) накроет Владимирскую область уже в четвертый раз. В этом году культурная акция состоится 24 августа. Во Владимире, в кинокомплексе «РусьКино», будут бесплатно показаны фильмы, которые были отобраны на всероссийском голосовании. Это картины «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Специальным мероприятием акции в этом году станет творческая встреча с народным артистом России, актёром театра и кино Юрием Черновым.

На все мероприятия и показы вход свободный.

Пригласительные билеты можно получить в кассах кинокомплекса «РусьКино». Количество мест ограничено, так что желающим следует поторопиться.

При этом посмотреть фильм «Балканский рубеж» можно будет еще и под открытым небом. Влюбленных в кинематограф ждут в этот день в 20.00 на территории Суздальского кремля.

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет еще в двух филиалах Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Во Владимире, в музейном центре «Палаты», в 20.00 состоится показ документального фильма «Погибли за Францию». А в визит-центре усадьбы Храповицкого в Муромцеве в 18.00 состоится творческая встреча с автором сценариев цикла фильмов «Имя. Символ 33» Софией Шепеля. Документальные фильмы режиссера Марии Ремыги-Ганьковой повествуют о владимирцах, сыгравших выдающуюся роль в российской и советской истории и культуре: Сергее Танееве, Владимире Юкине, Владимире Зворыкине, Николае Андрианове.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу восемь премьерных спектаклей ждут поклонников Мельпомены. Владимирский театр драмы озвучил планы на предстоящий 171-й театральный сезон.

Ольга Ефремова

Фото: moscultura.ru