Никитская церковь — храм, построенный тремя купцами

Очередная точка на карте наших экскурсий — Никитская церковь во Владимире. Ничего страшного в том, что она не может похвастаться ни древностью, ни роскошной белокаменной резьбой, ни богатым внутренним убранством. Эта церковь стоит особняком в архитектурном ансамбле областного центра. К слову, нынешнее здание храма в стиле провинциального барокко было построено во времена, когда, например, североамериканские колонии ещё даже не помышляли объединиться в США. Первое упоминание о церкви, стоявшей на месте нынешней, вообще относится к эпохе правления князя Андрея Боголюбского.

А кто из владимирцев знает о смотровой площадке внутри храма? И какое отношение к этому месту имеет Олег Янковский? На все вопросы ищите ответы в новом выпуске программы «Точка на карте». Приятного просмотра!

Олег Беспалов

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