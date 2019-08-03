Названа предварительная причина взрыва бытового газа в Приозерном

Следователи назвали предварительную версию взрыва бытового газа в Вязниковском районе. Предполагается, что хлопок произошел из-за утечки. Собственник квартиры решил переоборудовать титан, работающий на дровах. От централизованного газоснабжения мужчина самовольно сделал разводку и подвел газ к нагревающему устройству. Работы были проведены без привлечения специалистов газовой службы, не имея на то законных оснований, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Собственник квартиры решил переоборудовать титан

Хлопок в квартире двухэтажного дома на 18 квартир прогремел сегодня рано утром в населенном пункте Приозерный. В этот время большинство местных жителей находились в своих квартирах. Несмотря на это, погибших и пострадавших удалось избежать. Из дома были эвакуированы 100 человек.

В результате взрыва произошло обрушение двух стен между тремя квартирами — №1, 2 и 3. Стены не несущие. По предварительной версии, угрозы обрушения дома нет. Все утро на месте ЧП работали сотрудники МЧС. К ликвидации последствий взрыва было привлечено 25 человек и 10 единиц техники. В настоящий момент в поселок прибыли следователи и криминалисты областного следственного управления СК Росси. Им предстоит детально оценить все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Призыв» сообщал, что решается вопрос о размещении жителей пострадавшего дома. Для этого подготовлен пункт временного размещения в средней школе посёлка Никологоры, он рассчитан на 200 человек.

Полина Тарбеева

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области