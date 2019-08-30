Наступивший на одно место Евгений Гранкин уйдёт 5 сентября

Самый харизматичный чиновник администрации Владимирской области уходит из «Белого дома». Евгений Гранкин уже написал заявление об увольнении. 5 сентября он оставит пост руководителя региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия. «Я многим наступил на одно место, сейчас многие главы городов обрадуются, что я ухожу», — считает Евгений Гранкин. Но уходит «неудобный чиновник» не из-за сложностей борьбы, а из-за отсутствия поддержки. Никто на это решение повлиять не может, отметил в разговоре с «Призывом» Евгений Иванович.

— Я не хочу работать в этой команде. Нет ни понимания, ни поддержки. Будут звонить, упрашивать — я решение принял, ухожу. Не потому что я не боец, просто пришло время сказать «честь имею», — сказал Евгений Гранкин. — Сколько можно доказывать, что сохраняют объекты культурного наследия собственники, а я — представитель надзорного органа. Я должен заставлять и штрафовать. Я не разрушаю, а спасаю памятники.

По словам Евгения Гранкина, его решение не связано со скандалом в школе города Гусь-Хрустального, где обрушился потолок. Местные власти практически обвинили в произошедшем инспекцию. Учебное учреждение является объектом культурного наследия. Но надзорное ведомство — не его собственник. И кроме того, она неоднократно обращала внимание на плачевное состояние здания.

Работе в инспекции по охране объектов культурного наследия Евгений Гранкин отдал 11 лет и был ярким чиновником. Эмоциональным и открытым для СМИ. Решительным. За словом в карман не лез. Во многом по его инициативе с Соборной площади убрали шале и надпись «Я люблю Владимир». Свою правоту он был готов отстаивать где угодно. Даже в фойе Дома культуры, где неожиданно отменили его встречу с общественностью.

Испугались, что Гранкин будет поднимать вопросы по Соборной площади.

Я поднимаю вопросы, которые связаны с законодательством. Законодательство есть!

Там охранная зона. Памятник ЮНЕСКО. Там не должно быть конструкций и шале. Понимаете или нет?! Дальше буду продолжать!

В каком качестве Евгений Гранкин продолжит работать, пока не известно. Сам он открыт для предложений. Говорит, добрые люди всегда найдутся.

Ранее «Призыв ТВ» сообщал об отставках директора департамента природопользования Руслана Баринова, главного лесничего области Ивана Петухова и председателя комитета по молодежной политике Александра Кожевникова.

Полина Тарбеева

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