Начался суд по надписи «Я люблю Владимир» 

МКУ «Благоустройство», которое отвечает за порядок и чистоту во Владимире, требуют привлечь к административной ответственности. И не кто-нибудь, а само Министерство культуры. Прошедшей зимой представители федерального ведомства провели проверку охранной зоны на Соборной площади. Ревизоры пришли к выводу, что детская площадка, ярмарка с домиками-шале, избушка Деда Мороза и, конечно, надпись «Я люблю Владимир» размещены здесь без их разрешения, то есть незаконно. Даже электрические кабели, которые были подведены к конструкциям, загораживали вид на соборы.

В итоге представители управления Минкульта по ЦФО подали жалобу во Фрунзенский районный суд, но сами на первое заседание не явились, прислав ходатайство «отложить рассмотрение дела по причине невозможности явки». Но заседание решено было провести без истца. Судья Ярослав Глебовский разъяснил ответчику, что МКУ «Благоустройство», допустившее размещение объектов, обвиняют в бездействии.

Минкульт утвержает, что надпись «Я люблю Владимир» и другие объекты установлены незаконно.

— Должностное лицо управления Минкультуры полагает, что в бездействии МКУ «Благоустройство» имеется состав административного правонарушения, поскольку МКУ «Благоустройство» как владелец земельных участков в границах охранных зон памятников не предпринял мер по недопущению нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Нарушение федерального закона №73 ФЗ, — пояснил точку зрения истца Ярослав Глебовский, судья Фрунзенского районного суда г.Владимира. Но МКУ «Благоустройство» виновным себя не считает. По словам их юриста, состав нарушения должен включать в себя действие (например, размещение конструкций в охранной зоне), а им вменили бездействие. Более того, владельцем заявленных объектов и территорий МКУ не является. Они занимаются только благоустройством: проводят на Соборной площади уборку, следят за газонами, подрезают деревья и кустарники. Да, за МКУ «Благоустройство» закреплена детская площадка, но она была передана на их баланс МКП «ЖКХ» ещё в далёком 2010 году, до утверждения охранной зоны. Суд сделал запрос в Управление муниципального имущества городской администрации и выяснил, что спорная конструкция «Я люблю Владимир» в 2015 была включена в реестр муниципальной собственности и закреплена за Управлением наружной рекламы города Владимира. Но земля, где была размещена надпись находится в оперативном управлении «Благоустройства».

— Мы же пользуемся, содержим земельный участок, но мы не собственники. Собственник – муниципальное образование – город Владимир, — объяснил судье Денис Смирнов, начальник юридического отдела МКУ «Благоустройство». – Соответственно собственник может определить, допустить иных лиц к использованию этого земельного участка. Тем более, когда речь идёт о ярмарках, о городских мероприятиях. Мы распоряжаться этими земельными участками не можем. Только пользуемся.

МКУ «Благоустройство» своей вины в «бездействии» не признает.

На вопрос обязан ли был владелец этих участков спрашивать разрешения у Минкульта на размещение всех перечисленных конструкций, юрист не нашёлся что ответить, пообещав разобраться позже в законодательстве. Судья подчеркнул, что на следующее заседание необходимо обеспечить явку Минкульта по ЦФО. Возможно, к спору о бездействии в охранной зоне ЮНЕСКО придётся присоединиться представителям других городских управлений. Следующее заседание по этому делу состоится 5 сентября. Отметим, что нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей, на юридических лиц — от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.