На митинг в защиту парка владимирцы прибегут трусцой

Инициативная группа жителей юго-западного района Владимира получила официальное разрешение на митинг в защиту луга у парка «Дружба». В субботу, 24 августа, в 17 часов около конюшен УМВД соберутся владимирцы, выступающие против масштабной застройки бывшей территории совхоза «Вышка». К месту проведения акции многие участники прибегут трусцой. Это символично. Сохранение природы – сохранение здоровья.

— За полчаса до митинга предлагаем всем желающим принять участие в забеге. Встречаемся у администрации парка и бежим в сторону места митинга. Форма одежды — спортивная, по погоде. Забег не потребует от вас особых навыков, дистанцию может осилить даже ребенок. Если вы предпочитаете велопрогулки, вы тоже можете составить нам компанию со своим железным конем. Ждем вас всех в парке! — призывают активисты.

В этот день парк «Дружба» отмечает день рождения. Подготовлена развлекательная программа для детей и взрослых. Можно прийти всей семьей и после отличного отдыха присоединиться к участникам митинга и поддержать хорошую идею – сохранить «зеленый пояс» огромного спального района Владимира.

Экозащитники опасаются, что с продолжением застройки высотными домами территории «Вышки» будет нанесен значительный ущерб и лугопарку «Дружба». Спецтехника проложит новые грунтовые дороги, впоследствии новоселы будут парковаться на подступах к парку. По бывшим аллеям и беговым дорожкам проложат коммуникации, сделают стихийные автостоянки.

Митинг в защиту лугопарка намечен на 24 августа в 17.00.

Экоактивистов поддерживают и власти. Недавно спикер Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев сообщил, что он против жилой застройки зеленых территорий города и что вместе с сити-менеджером Андреем Шохиным они прорабатывают варианты ограничения строительства жилого квартала.

Как писал «Призыв» ранее, глава администрации Владимира недоволен застройкой лугопарка, но на частной земле у мэрии полномочий нет. Тем более когда проект жилья соответствует всем нормативам.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»