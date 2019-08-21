Музей-заповедник ответил на открытое письмо предпринимателей 

Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника решило взять реванш после обрушившегося гнева предпринимателей. Сегодня на сайте музея был опубликован развёрнутый ответ для всех, кто не доволен новым прейскурантом на использование изображений музейных объектов в коммерческих целях. Открытое письмо бизнесменов представители ВСМЗ назвали оскорбительным, некорректным, несправедливым и неграмотным с правовой точки зрения.

Напомним, что на днях более 70 представителей сувенирного бизнеса, а также художники и издатели направили обращение генеральному директору ВСМЗ, в котором подчеркнули, что предъявлять ценник за картинки с Золотыми воротами или Дмитриевским собором на торговой продукции незаконно. Авторы письма в эмоциональной форме напомнили музею, что памятники ЮНЕСКО – это народное достояние, а не собственность госучреждения.

На это заявление в музее возразили: с обычных людей за фотографии в соцсетях денег они не возьмут, а с тех, кто сам использует памятник в коммерческих целях, получить плату — их законное право.

«Ссылка на нарушение общественных интересов в данном вопросе выглядит именно, как стремление искусственно придать коммерческому вопросу социальное звучание. Как раз на общественные интересы широкого круга лиц музей-заповедник никаких не воздействует, сохранив абсолютное право любых лиц и организаций использовать изображения экстерьеров музейных зданий в некоммерческих целях. Об этом нами уже были даны подробные официальные разъяснения, и это будет вписано в текст переработанного прейскуранта. Речь идет лишь о соблюдении законодательства по использованию изображений государственного имущества частными предпринимателями в своих коммерческих целях.

Музей ни в коем случае не заинтересован в ухудшении положения частных предпринимателей, в особенности представителей малого бизнеса и народных промыслов, но в то же время будет настаивать на соблюдении своих прав и действующего законодательства. В связи с тем, что с момента принятия Закона о музейном фонде и музеях, т.е. с 1996 года, предприниматели не проявили должную инициативу по получению необходимых разрешений, музей вынужден был поднять этот вопрос самостоятельно», — звучит в официальном ответе ВСМЗ.

Прейскурант в ВСМЗ обещают доработать.

В любом случае, руководство музея не ведёт себя как «крепостная барыня», и признаёт, что готово к «доработке прейскуранта и гибкому взаимодействию». Получится ли конструктивный диалог, о котором говорят обе стороны конфликта, станет известно скоро. Встречу готово помочь организовать региональное отделение организации «ОПОРА России».

Ранее «Призыв» сообщал, что генеральному директору ВСМЗ направили открытое письмо. Бизнесмены не хотят платить музею за изображения исторических памятников.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»