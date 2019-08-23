Музей отложил «сувенирный налог» до октября 

Сбор «сувенирного налога» с предпринимателей, которые используют изображения объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника в коммерческих целях, приостановлен. После встреч Светланы Мельниковой с областными чиновниками, руководство музея заверило, что до начала октября претензии в адрес малого и среднего бизнеса рассылать не будут. Со своей стороны генеральный директор ВСМЗ пообещала договариваться с каждым предпринимателем.

Предложения от предпринимателей будут ждать до 1 октября.

Директор департамента развития предпринимательства администрации Владимирской области Тимур Рамазанов предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители ВСМЗ, его структуры и уполномоченный по защите прав предпринимателей. У нее будет примерно месяц, чтобы собрать конструктивные предложения от бизнесменов по решению спора. Затем будет принято общее, окончательное решение по взиманию платы за коммерческое использование изображений объектов музея.

Прайс-лист с расценками на использование изображений объектов ВСМЗ появился в июне 2019 года. После этого довольно быстро последовали финансовые претензии музейщиков к предпринимателям. Разгорелся конфликт. Бизнесмены направили руководству музея открытое письмо с претензиями.

Ранее «Призыв» сообщал, что медиатором между конфликтующими выступила общественная организация «Опора России». Она уже запланировала встречу для представителей бизнеса и руководства музея.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»