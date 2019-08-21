Москвич стрелял в соседку по даче

Трагедией чуть не закончился конфликт между соседями по даче в Александровском районе. 59-летний житель Подмосковья выпил и, захватив травматический пистолет, отправился на чужой приусадебный участок. Ссору услышал сын соседки и бросился на голос матери. Он попытался выбить из рук нападавшего оружие. Но раздался выстрел.

57-летнюю женщину с пулевым ранением головы доставили в клинику, затем вертолетом санавиации транспортировали в Москву. Состояние пострадавшей остается тяжелым.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Сам стрелявший скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Вечером в лесу его обнаружили сотрудники Следственного комитета и при содействии оперативных подразделений органов полиции задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.

Ранее «Призыв» сообщал, что житель Москвы расправился с соседкой по даче из-за кошки. Мужчина решил, что она убивала его питомцев, и решил отомстить.

Елена Пляскина

Фото: misanec.ru