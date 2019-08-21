Мобильные телефоны в школе: забрать нельзя оставить

Новый учебный год не за горами, а у родителей новая дилемма: стоит ли давать ребёнку в школу мобильный телефон? Буквально на днях Роспотребнадзор совместно с чиновниками от образования и медиками выпустил рекомендации по использованию гаджетов в стенах учебных заведений. Эксперты настоятельно советуют ограничить «общение» школьников с мобильником. Методичку разработали после июльского выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Если ребенок на уроке с телефоном, он разве будет учиться? Он будет под партой читать, смотреть, еще что-то«, — цитирует главу Совфеда «Российская газета».

Этот спорный вопрос в России и во Владимирской области в частности поднимается уже не первый год.

Последние исследования и опросы показали, что родители и педагоги в большинстве своём поддерживают ограничения. Но как технически это организовать в учебном заведении? И если ребенок не хочет сдавать телефон, правомерно ли у него отбирать гаджет? И кто будет отвечать за его сохранность? В общем, вопросов больше чем ответом. Попробуем разобраться по порядку.

Психолог Наталия Фельдман в этой ситуации рекомендует взрослым начать с себя, а потом уже приниматься за детей. Если родители и педагоги сами «ночуют» в телефонах, то что требовать от школьника. И если уж вводить какие-то ограничения, то договорившись с детьми, чтобы они воспринимали этот процесс позитивно.

— Всё зависит от того, насколько дети воспримут это решение как осознанную заботу о них. И еще это вопрос привычки. Даже если дети в первые месяцы будут обижаться и возмущаться, то потом воспримут это как данность. Есть тут и свои плюсы. Ребёнок будет меньше отвлекаться от происходящего на уроке, да и на переменах будет отдыхать, а не смотреть в маленький экран смартфона, — отмечает Наталия Фельдман. — Но зачем отбирать, если мобильные телефоны можно сделать частью образовательного процесса. Например, искать какие-то факты прямо на уроке, выполнять онлайн-задания на скорость.

Об этом же говорит и детский омбудсмен Геннадий Прохорычев:

— Я знаю учителя русского языка, она говорит частенько: «Ребята, давайте заглянем в Интернет, в своих смартфонах и найдём необходимую информацию. У кого быстрее получится?». Мы же в XXI веке живём.

По мнению омбудсмена, проблема высосана из пальца. Мобильники у детей — это данность, которую уже не изменить. Ребёнку пеняют на то, что он, отвлекаясь на уроке, строчит кому-то сообщение, но разве в прошлом столетии школьники не перебрасывались записками? Каждое новое поколение идёт в ногу со временем и включать карательные рычаги против детей, отбирать у них то, с чем они выросли, не стоит. Лучше работать с педагогами, которые должны организовать учебный процесс так, чтобы дети не отвлекались:

— Мы под предлогом защиты несовершеннолетних от негативной информации начинаем что-то придумывать. Председатель Совета Федерации сказала о том, что «мобильные телефоны мешают учителю на уроках», у меня тогда вопрос к профессиональной пригодности учителя, на уроке которого дети сидят в гаджетах, в социальных сетях, — восклицает Геннадий Леонардович. — Родительское и педагогическое сообщество должны сами выработать правила игры для учеников, например, что непозволительно без разрешения учителя пользоваться телефонами. Но если учитель сам сидит в соцсетях, а дети непонятно чем занимаются? Это уже вопрос педагогической этики.

А что же родители? Если проанализировать их чаты, телефонных «противников» гораздо меньше, чем заступников. Современные мамы хотят постоянно быть на связи со своим ребёнком.

— Сейчас жизнь стала агрессивнее. Увеличился поток машин, интернет стал доступен даже малышам в песочнице. Много всяких соблазнов. Опять же преступность на улицах города никто не отменял. Вот как ребёнка отправлять в школу без телефона с такими жизненными реалиями? Ведь многие дети ходят сами в школу со 2 класса. Они ещё малыши. И оставить их без связи с родителями? – спрашивает Ксения, мама третьеклассника.

В рекомендациях много неясных моментов, например, за чей счёт будут закупаться специальные шкафчики для хранения телефонов? Будут ли на эти цели всем субъектам Российской Федерации выделяться деньги из госбюджета или эта статья расходов ляжет на плечи родителей? Потом вряд ли учителя захотят нести ответственность за сохранность чужих телефонов.

— У меня недавно ребёнок был в «Орленке», у них забирали средства связи. В итоге два телефона вернули с поломками. Уверен, что владимирские педагоги откажутся нести ответственность за личные вещи, за дорогие смартфоны школьников. Проблем будет много, — отмечает детский омбудсмен. – Но каждая образовательная организация вправе выбрать самостоятельно (без помощи Роспотребнадзора), какие нормы дисциплины прописывать в своих уставах, в том числе касаемо мобильных телефонов. Как при сдаче экзаменов ЕГЭ. Здесь все чётко знают требования в отношении гаджетов. За исполнением правил может следить и родительский комитет. Но у ребёнка в школе никто не имеет право забрать силой его телефон.

«Призыв» поинтересовался у Геннадия Прохорычева, как он, отец четверых детей, смотрит на то, чтобы покупать школьникам простенькие телефоны без Интернета, чтобы у всех в классе они примерно были одинаковые, как форма одежды.

— А зачем нужно покупать помимо хороших смартфонов ещё дополнительные средства связи? Почему родители должны раскошеливаться ещё и на это? – возмущается омбудсмен. – Я очень сомнительно отношусь к этой идее. Дети уже пользуются телефонами около 10 лет спокойно. И ничего экстраординарного за это время не произошло.

И ещё один спорный вопрос в этой теме – перемена. Если на уроке ребёнок не пользовался телефоном, то в свои законные пять минут отдыха-то можно? Особенно если другого интересного досуга школой не предусмотрено. А сами взрослые чем занимаются в свободное время на работе? Листают гаджеты. И если малышей ещё можно как-то «ограничить» в телефономании, старшеклассник серьёзно этот запрет точно не воспримет.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: samsung-galaxy.mobi