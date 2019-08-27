Многодетная семья пережила ночной пожар

Ночной пожар оставил без крыши над головой многодетную семью из Вязниковского района. Огонь вспыхнул в селе Барское-Татарово в 00 часов 16 минут. За считанные мгновения пламя охватило чердак строения. Прибывшие на место спасатели смогли отстоять стены деревянного дома, но кровля сгорела практически полностью.

По информации управления МЧС по Владимирской области, на момент ЧП в доме находились четверо детей и их мама. Спасаться из огня людям пришлось через окно. Один человек пострадал. 18-летний юноша получил 50% ожогов тела. Его госпитализировали.

Пострадавшего юношу госпитализировали.

На месте пожара работали 10 человек и 5 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 64 квадратных метра. По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание во дворе жилого дома.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в деревне Уляхино Гусь-Хрустального района погибли два человека. В сгоревшем частном доме находились мужчины 1989 и 1962 года рождения.

Полина Тарбеева

Фото: novorosinform