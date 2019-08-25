Митрополит прокомментировал скандал с платным входом в храмы 

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон прокомментировал недавний скандал с платным входом в Успенский собор. Несмотря на то, что этот порядок действует уже не первый год, снова заговорили о «поборах» с православных после иска одного из прихожан к ВСМЗ. Свое право бесплатно посещать главный храм Владимира в музейное время, с 13 до 16.45, пытался отстоять житель Нижнего Новгорода Виталий Груданов. Однако суд отказал в рассмотрении иска. Верующий обещал пойти дальше, а громкое дело прокомментировал известный религиозный деятель Андрей Кураев. Он предложил верующим ввести систему паролей на входе в храм, чтобы их пускали бесплатно.

Митрополит Тихон был не менее тактичен в высказываниях. Он признает, что проблема есть, но на конфликт с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником епархия точно не пойдет.

— Эта проблема есть. И начали говорить о том, чтобы церковь стала собственником своих храмов, они же незаконно были отняты при советской власти. Однако государство пока на это не идёт. Есть ведь кроме храмов много церковных объектов, а когда мы запрашиваем, нам говорят- 6 лет нужно на то, чтобы организация подыскала себе новое помещение. Тем более, если это такие государственные организации как музей. Здесь очень сложно о чем-то говорить. Но мы довольны тем, что есть. Начинать что-то диктовать музею – это не избежать конфликта. Конфликт раздувается, а это непродуктивно в решении каких-то проблем.

На данный момент отношения ВСМЗ и епархии можно назвать конструктивными.

В конце марта митрополит Тихон и гендиректор музея Светлана Мельникова подписали договор о передачи двух памятников культурного наследия РПЦ – Ризоположенской церкви и Приказной избы. К слову изначально епархия претендовала на 12 объектов, включая памятники ЮНЕСКО. Процесс передачи исторических зданий церкви запущен, но точных сроков нет.

На встрече с журналистами Владыку спросили и про судьбу Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном. Здесь уже начали проводить богослужения в окружении уникальной коллекции хрусталя. Но пока экспозиции не найдут иного достойного помещения, музей Хрусталя будет находиться здесь, сказали в епархии.

Ранее «Призыв» сообщал, что церковь не собирается претендовать на «сувенирный налог» с бизнесменов. Епархия высказалась, что не против таких сборов.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»