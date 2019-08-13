Митинг в Оргтруде прошёл в третий раз 

Пациенты самого восточного микрорайона Владимира не хотят ездить к медикам в Доброе через «пробки» федеральной трассы. В Оргтруде прошёл уже третий по счёту митинг, организованный местными жителями. Более 200 человек в очередной раз вышли к стенам больницы, чтобы выразить свой протест против её присоединения к горбольнице № 5 и ОДКБ. Мамы с колясками, дамы с собачками, бабушки и дедушки — все объединились в желании, чтобы их оргтрудовскую больницу, как гласил один из плакатов, «оставили в покое».

После решения департамента здравоохранения администрации Владимирской области в июле нынешнего года станция скорой помощи Оргтруда перешла в ведение Владимира.

Теперь неотложку в микрорайон приходится ждать из города.

— «Скорая помощь» всегда была нашей палочкой-выручалочкой. Там трудились наши, местные, опытные фельдшеры, лечившие не только медикаментами, но и ласковым словом, потому что все были знакомые. Они профессионально справлялись со своими обязанностями, — выразили свою позицию пациенты.

На митинге выступающие ещё раз повторили свои требования, главное из которых — не допустить развала 7-й больницы. Оптимизация здравоохранения снижает качество медицинских услуг, считают оргтрудовцы, а обещаниям чиновников о том, что реформа только пойдёт на пользу, не верят.

Митингующие вспомнили бывшего руководителя больницы недобрым словом. Он не отстаивал интересы пациентов и своих коллег по больнице, вынесли вердикт митингующие. По их словам, при Дмитрии Митрофанове прошло массовое увольнение врачей и медсестёр.

На санкционированном митинге присутствовали заместитель директора департамента Елена Овчинникова и новый главврач больницы Пётр Бушуев. Он, как и предшественник, попытался заверить людей, что перемены к лучшему. В Оргтруд завозят новое оборудование, в штат взяли нового терапевта, решается вопрос о ремонте здания.

На митинг в защиту «скорой» и больницы в Оргтруде вышло более 200 человек.

Но митингующие посчитали, что не услышали от чиновников главного – отказа от планов присоединения местной больницы к другим медучреждениям, где и своих пациентов с избытком. Поэтому сегодня оргтрудовцы продолжили протест уже в виде одиночных пикетов.

Ранее «Призыв» сообщал, что одиночные пикеты оргтрудовцев поддержали жители микрорайона Лесной. Люди вышли к зданию администрации Владимирской области.

Татьяна Данилова



Фото «Призыва»

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