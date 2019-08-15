Минкульт дал оценку новой ценовой политике ВСМЗ 

Правомерность взимания платы за использование изображений объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника в коммерческих целях оценили в Министерстве культуры РФ. «»Призыв» получил ответ от ведомства на свой запрос. Руководство музея действует в рамках закона, подчеркнули в министерстве. То есть устанавливать свою цену за использование изображений музейных предметов, зданий, символики, ВСМЗ имеет полное право. Но, отмечается в ответе Минкульта, там готовы учесть мнения малого и среднего бизнеса, кошмарить никого не будут.

По индивидуальному соглашению заказчики могут быть освобождены от платы полностью или частично.

— Музей-заповедник заинтересован в сохранении многообразия сувенирной продукции в регионе, но не в ущерб действующему законодательству, своим правам и законным интересам. Некоторые организации уже заключили договор о сотрудничестве с учреждением. Администрация Владимиро-Суздальского музея-заповедника готова учесть предложения и пожелания производителей и доработать данный документ с учётом их мнения, в первую очередь мастеров народных промыслов и производителей малотиражной печатной продукции, — сообщила «Призыву» заместитель директора департамента музеев Минкульта Наталья Чечель.

ВСМЗ также не потребует денег за фотографирование на фоне открытых музейных объектов, таких как Золотые ворота, Дмитриевский собор, Музей «Старый Владимир» в некоммерческих целях. То есть молодожёны, планирующие устроить фотосессию, могут спокойно выдохнуть. Фотографы и журналисты могут и дальше снимать музейные ценности, с оговоркой, что эти материалы не будут использованы в качестве заказного фильма или рекламы.

Новый прайс-лист на использование изображений объектов ВСМЗ в коммерческих целях был опубликован этим летом. Сразу же забили тревогу предприниматели и ремесленники Владимирской области, чьё производство связано с выпуском сувенирной продукции. Ведь на каждом магнитике и открытке туристы увозят с собой фото или рисунок какого-нибудь музейного объекта. Посчитав по новому прейскуранту, сколько они должны теперь ВСМЗ, производители сувениров пришли к выводу, что их бизнес станет убыточным.

Официальных встреч по поводу прайс-листа с производителями сувениров ВСМЗ пока не проводил.

Первые «письма счастья» с требованием оплаты от Владимиро-Суздальского музея-заповедника владимирские бизнесмены начали получать в июле. В частности, речь идет о рисунке с Золотыми воротами на лотках с мороженным, которые стоят сейчас по городу. Тогда за одну тележку предпринимателя попросили раскошелиться на 20 тысяч рублей. Мужчина этого делать не стал, объяснив в письменном ответе руководству музея, что не готов платить двойную аренду и мэрии, и ВСМЗ. Пока писем от музея он больше не получал.

Ранее «Призыв» сообщал, что руководство ВСМЗ готово судиться с бизнесменами, которые вопреки закону без разрешения используют изображения музейных объектов. В практике музея уже были выигранные дела в суде.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»

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