Меленковцы отказываются уезжать из аварийных домов 

Администрация Меленковского района судится с владельцами аварийных квартир по улице Комсомольской. Люди отказываются покидать жильё. Их не устраивает сумма выкупа. Оценка недвижимости, заказанная муниципалитетом, и выводы независимой оценки, заказанной жителями, не совпадают. Разница сумм, фигурирующих в этих документах, – почти в два раза. Власть просит суд обязать людей «очистить» помещение. Люди не против переезда, но требуют больше денег. В суд вызваны трое собственников. Все живут в доме № 164. Они должны справить новоселье по региональной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Среди потенциальных, но заупрямившихся новосёлов — семья Чудайкиных. В старом доме их квартира имеет площадь 44 квадратных метра. За неё администрация предложила 575 тысяч рублей. Кроме того, даётся плата за общедомовое имущество, числящееся за Чудайкиными, и за земельный участок, а также компенсация неудобств переезда. Всего – больше 900 тысяч рублей. «Мало!» — считает глава семьи.

Независимая экспертиза, проведённая владимирской фирмой, оценила квартиру Чудайкиных в 1 миллион 200 тысяч рублей.

За такую сумму она чуть было не ушла по объявлению, утверждает Сергей Чудайкин, который будет отстаивать свою правоту перед районной Фемидой. Судя по данным, найденным в Интернете, средняя стоимость жилья в Меленках в июле нынешнего года составила 22 273 рубля за квадратный метр. То есть — повторяем, по среднему показателю – жилплощадь Чудайкиных «тянет» почти на миллион. Другое дело, что дом не новый. «Зато и коммуникации есть, и отделка на уровне «евро», — говорит Сергей. — У нас индивидуальное газовое отопление, санузлы. А нам предлагают мизерные суммы! Если я соглашусь, то на новое жильё придётся брать ипотеку! – возмущается глава семейства. Мы «прошерстили» объявления о продаже квартир в Меленках и пришли к выводу, что на всю сумму выкупа Чудайкины, не взяв кредит, возможно, и смогут приобрести квартиру, примерно равную по метражу старой. Но земельного участка там, разумеется, уже не будет, да и евроотделки, скорее всего, тоже. Фактически переезд ухудшит положение семьи и только добавит новосёлам головной боли. А покупка чего-нибудь более существенного по объёмам – хотя бы «двушки» метров в 60-70, — конечно, потребует дополнительных средств (среди попавшихся «Призыву» объявлений ценник этого самого «существенного» не опускался ниже полутора миллионов).

— Некоторые наши соседи согласились на предложенные суммы. Но у них действительно не было ни ремонта, ни газа, ни воды. А у нас всё есть! – поясняет Сергей Чудайкин. – У меня квартиру покупали за миллион двести, был покупатель, даже ударили по рукам, но при оформлении документов выяснилось: квартиру продать нельзя, дом предназначен под расселение. В администрации Меленковского района «Призыву» пояснили, что действуют в рамках закона. Была же экспертиза! Да и отступная сумма почти под миллион, по мнению чиновников, совсем не плоха. — Ему предложили 970 тысяч рублей, — ответил Андрей Пантелеев, первый зам. главы администрации Меленковского района. — У нас отчёт оценщика, мы другой цены предложить не можем. Всем собственникам предложили разные суммы, у каждой квартиры своя цена. Три семьи дали согласие, им уже выплатили деньги. Другие не согласились. В администрации недоумевают, почему владельцы аварийного жилья недовольны. Ведь на полученные деньги они смогут купить квартиры в многоквартирных домах, со всеми благами цивилизации. Чиновников можно понять. В чужих руках денег всегда кажется больше.