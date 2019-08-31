Медсестры Александровской районной больницы поставили свои условия

12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении. Информация о массовом уходе сотрудников появилась в СМИ накануне. Причиной стало сообщение руководства учреждения о сокращении стимулирующих надбавок в объеме 50%, сообщают «РИА Новости». Как рассказала агентству пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова, на место выехал глава профильного департамента. Семь из двенадцати женщин пришли на встречу и якобы готовы остаться в больнице. Условия, на которых они согласны отозвать свои заявления, медсестры озвучили Алексею Мозалеву. Он пообещал сохранить выплаты.

Медсестры требуют одного — возвращения надбавок.

Ольга Петрова рассказала журналистам, что на встрече медсестры также попросили выделить санитара для помощи при транспортировке и уходе за тяжелыми пациентами.

Ранее «Призыв» сообщал, что уволилась часть сотрудников Центрального парка культуры и отдыха Владимира. Как стало известно, они уходят вслед за директором парка.

Елена Пляскина

Фото: seriousinjurylawyerhawaii.com