Медицинские вузы набрали 116 студентов из Владимирской области 

Сто шестнадцать выпускников школ и колледжей Владимирской области стали студентами шести медицинских вузов России. В областном департаменте здравоохранения отмечают: это повод для гордости. Годом ранее в медицинские вузы было зачислено 77 владимирцев. В ведомстве уверены, что такой результат стал возможен благодаря взаимному сотрудничеству с ведущими медицинскими вузами страны, а также проведению Дня открытых дверей.

— Поздравляем наших будущих коллег с замечательным событием в их жизни и ждем на работу в наши медицинские организации!— подчеркнули в пресс-службе облздрава.

Выпускников медицинских вузов ждут во Владимирской области.

Остается надеяться, что решившие связать свою жизнь с медициной вернутся в родную область, чтобы восполнить кадровый дефицит. Хотя, как показывает практика, случается такое не часто.

Ранее «Призыв» сообщал, что все бюджетные места в ВлГУ уже заняты. В опорный вуз Владимирской области зачислено 1569 абитуриентов. Самый высокий средний балл в этом году пришлось преодолеть поступавшим по направлению «Журналистика» — 88,33.

Ольга Ефремова

Фото: year.pp.ua