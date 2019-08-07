МЧС требует привести заброшенный бункер в порядок 

Эксплуатировать и следить за содержанием владимирских бомбоубежищ должна городская администрация в соответствии с законодательством. «Призыв» получил ответ от регионального управления МЧС по поводу заброшенного бункера на улице Мира. Он расположен в подвальном помещении многоквартирного дома и какое-то время служил прибежищем для бездомных.

Жильцы дома безуспешно пытаются добиться, чтобы помещение привели в порядок.

Но управляющая компания кивает на собственника — мэрию, а та пытается избавиться от проблемного бункера. Два раза представители городской администрации отправляли запрос в Главное управление МЧС по Владимирской области с предложением снять с учета помещение как объект гражданской обороны, утративший расчетные защитные свойства, но получили отказ.

В ведомстве сообщают, что они отслеживают судьбу бомбоубежищ, но за их сохранность отвечает город. Приводим ответ Пётра Денисова, заместителя начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС), на запрос «Призыва»:

«Все защитные сооружения, расположенные на территории Владимирской области, числятся в реестре Главного управления. Органами прокуратуры и ГУ МЧС в отношении защитных сооружений гражданской обороны проводятся проверки по соблюдению требований законодательства в соответствии с утверждёнными сроками проверки. Однако вопросы эксплуатации и содержания данных помещений, в соответствии с законодательством, находятся в компетенции балансодержателя, в данном случае – администрации города Владимира.

В отношении помещения в наше ведомство уже поступало обращение в прошлом году от жительницы данного дома. В ответ на обращение сотрудниками Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Владимирской области был произведён выезд на объект, результат которого показал, что помещение находится в неудовлетворительном состоянии, а именно – «не готово» к приёму укрываемых.

Управлением гражданской защиты ГУ МЧС было направлено обращение в адрес горадминистрации с предложением обеспечить сохранность данного объекта. На что был получен ответ от МКУ «ВУГЗ» о том, что предложения исполнены, а именно – исключён доступ посторонних лиц в данное помещение».

Возможно, что понятие «обеспечить сохранность» подразумевает лишь исключить к бункеру доступ посторонних. В этом направлении городские чиновники сработали – вход со стороны трассы в бомбоубежище был накрыт бетонной плитой. Но само состояние помещения остаётся плачевным. Оставлять без внимания проблемный бункер в МЧС не намерены.

Следить за состоянием бункера обязана городская администрация.

— В связи с рецидивом и на основании вышедшего в СМИ материала о проблемной ситуации в этом доме управлением гражданской защиты ГУ МЧС уже направлено повторное обращение на имя главы администрации города Владимира Андрея Шохина, — сообщили «Призыву» в ГУ МЧС по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, где во Владимире находятся крупные защитные сооружения. Экскурсию по бомбоубежищам проводили сотрудники МЧС.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»