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Машину от угона защитит мастер золотые руки

Владимирец взял "серебро" престижного конкурса профмастерства

Второе место на международном конкурсе «Мастер золотые руки — 2019». Позади остались более 2 тысяч конкурентов из России и ближнего зарубежья.  Вот так для владимирца Кирилла Череменского обернулось решение  съездить на престижные соревнования по профмастерству. Работает молодой человек в сфере автомобильной безопасности.  Профессия выросла из детского увлечение автомобилями. Кстати, на его машине стоит сразу три противоугонных системы. Зачем так много и как звук автомобильной сигнализации стал для парня самой приятной музыкой, узнаете в новом выпуске программы «Наши люди».

Подготовил Олег Беспалов

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