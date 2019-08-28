Машину от угона защитит мастер золотые руки

Второе место на международном конкурсе «Мастер золотые руки — 2019». Позади остались более 2 тысяч конкурентов из России и ближнего зарубежья. Вот так для владимирца Кирилла Череменского обернулось решение съездить на престижные соревнования по профмастерству. Работает молодой человек в сфере автомобильной безопасности. Профессия выросла из детского увлечение автомобилями. Кстати, на его машине стоит сразу три противоугонных системы. Зачем так много и как звук автомобильной сигнализации стал для парня самой приятной музыкой, узнаете в новом выпуске программы «Наши люди».

Подготовил Олег Беспалов

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