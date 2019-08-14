Магазины выкладывают молочку на прилавки с нарушениями

Магазины Владимирской области размещают молочную продукцию на своих прилавках с нарушениями. Их зафиксировали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в ходе проведенных проверок. Главная претензия контролеров – соседство натуральной молочной продукции и продукции с заменителем молочного жира при отсутствии необходимой информационной надписи.

Пока проверки коснулись 52 магазинов области, торгующих молочной продукцией. За выявленные нарушения в отношении юридических и должностных лиц составлено 17 протоколов об административном правонарушении. Выданы предписания об их устранении.

Магазины не спешат работать по новым требованиям.

С 1 июля магазины обязали отделять натуральную молочную продукцию от содержащей растительные жиры, а также помечать её надписью «Продукты без заменителя молочного жира». Новое требование призвано помочь потребителям сделать свой выбор за счет дополнительной визуализации раздельного размещения молочной продукции в зависимости от её видов и компонентного состава.

В Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области отмечают, что размещение молочной продукции на полках магазинов остается у них на контроле. А значит, рейдовые мероприятия будут продолжены.

Ранее «Призыв» писал, что ряд производителей молока во Владимирской области работает с грубыми нарушениями. Они касаются в основном ветеринарно-санитарных правил, а также порядка оформления ветеринарных свидетельств.

Ольга Ефремова

Фото: kotlas-info.ru