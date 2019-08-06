Любовь к женщинам довела контрактника до дисбата 

Во Владимире военнослужащего по контракту осудили за унижение чести и достоинства своих сослуживцев. Инцидент произошел в войсковой части 45445. Следствием и судом установлено, что осужденный в комнате досуга своего подразделения потребовал от сослуживцев раздеться по пояс и построиться в шеренгу лицом к стене. Он нанес пеной для бритья каждому из них на спину по одной букве и цифре. Получилась фраза «С 8 МАРТА». Контрактник сфотографировал надпись на мобильный телефон и выложил в социальную сеть, сообщает пресс-служба военного следственного отдела СКР по Владимирскому гарнизону.

Любовь к женщинам дорого стоила любителю оригинальных поздравлений.

Военные следователи посчитали, что такой поступок был совершен, чтобы показать свое мнимое превосходство над сослуживцами, а также унизить их честь и достоинство. Приговором Владимирского гарнизонного военного суда контрактнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 месяца, которое заменено на содержание в дисциплинарной воинской части на тот же срок.

Ранее «Призыв» сообщал, что уклониста от армии оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото: etkul74.ru