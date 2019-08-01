Любители ухи сойдутся в кулинарном поединке

Всех любителей ухи приглашают отведать ароматное блюда прямо с костра. Праздник ухи (0+) состоится в грядущую субботу, 3 августа, в Камешковском районе, близ деревни Суслово. Начало в 14.00. По сложившейся традиции главным событием мероприятия станет кулинарное состязание между командами. Готовить уху по авторским рецептам будут на просторной и живописной площадке — между вековым сосновым бором и Клязьмой.

Участие в празднике ухи примут более 10 команд.

Участники самостоятельно разведут костры, установят на них котелки, огромные кастрюли и даже ведра, чтобы накормить своими кулинарными шедеврами гостей праздника ухи. Известно, что поучаствовать в состязании собираются уже более 10 команд из разных уголков Владимирской области.

Пока варится уха, перед зрителями на сцене выступят лучшие творческие коллективы Камешковского района. Споют, станцуют, предложат поучаствовать в веселых играх. Гостей также ждёт ярмарка-продажа рыбных изделий, автомобильный тест-драйв и спортивные состязания. Маленьким рыболовам будет предложено посоревноваться в ловле рыбы в установленном на берегу реки бассейне.

Ранее «Призыв» рассказывал, как приготовить финскую уху. Рецептом поделился кулинарный блогер Дмитрий Мареев.

Ольга Ефремова

Фото: wholeworldmen.ru