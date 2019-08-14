Лучший участковый России живет в Александровском районе

Майор полиции Ольга Ёжикова стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший по профессии — 2019». Участковый уполномоченный из посёлка Балакирево Александровского района – спортсменка, активистка и просто красавица – оставила позади более восьми десятков конкурсантов даже в сугубо мужских дисциплинах. Но не стрельбу и не физическую подготовку считает она главным в своей профессии. Это прежде всего – работа с людьми. Умение не только выслушать, но также понять и по необходимости дать хороший совет. «Может быть, мне помогает то, что я – женщина-участковый», — признаётся наша героиня.

В этом видео вы узнаете:

00:21 — почему наша героиня пошла в полицию;

01:05 – совместимы ли профессии педагога и полицейского;

02:08 – сколько жителей проживает на участке Ольги, и как удалось наладить с ними контакт;

02:48 – о семье, кулинарии и любви к цветоводству;

03:22 – о лыжном спорте;

04:10 – как проходил всероссийский конкурс, с которого Ольга вернулась с победой;

05:20 – об отношении нашей героини к оружию, да и просто посмотрите, как здорово она стреляет!

Ранее «Призыв» писал о том, с какими сложностями сталкиваются в работе владимирские участковые, сколько они зарабатывают и какой образование нужно получить, чтобы попасть в профессию.

Подготовил Олег Беспалов

Фото автора.