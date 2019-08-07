Лучшая семья России живет в Меленковском районе

Семья из Владимирской области вошла в число победителей всероссийского конкурса «Семья года-2019». Спиридоновы из Меленковского района стали лучшими в номинации «Сельская семья». Награждать вместе с другими победителями их будут в Государственном Кремлёвском дворце 30 октября. В этот день для участников торжественной церемонии организуют экскурсии по столице и семейный праздник. Истории семей, принявших участие во всероссийском конкурсе, будут напечатаны в двухтомной Национальной книге-летописи. Первый том расскажет истории семей-победителей, а второй – обо всех остальных участниках.

Всего в этом году на конкурс было подано 353 заявки.

Они распределились по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций». В региональных же этапах конкурса приняли участие более 3 тысяч семей. Всероссийский конкурс «Семья года» прошёл в 2019 году уже в четвёртый раз.

Ранее «Призыв» рассказывал о семейном реалити-шоу, которое снимут в национальном парке «Мещера» в Гусь-Хрустальном районе. Участников шоу поселят в лесном лагере и на неделю лишат смартфонов. Преодолевая трудности, родители и дети будут учиться взаимопониманию и умению общаться друг с другом.

Ольга Ефремова

Фото: organwiseguys.com