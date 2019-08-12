Лишних людей придумала Маргарет Тэтчер

Колледжи и техникумы прекратят обучение по более чем ста профессиям и специальностям. Они просто устарели, изменились или не нужны, заявила министр просвещения Ольга Васильева. В список исчезающих включены, например, такие наименования, как «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «сборщик изделий электронной техники» и т.п. Эта мера рассчитана на то, чтобы не плодить ненужных специалистов среди молодых. А что делать тем, кто уже убелён сединами? Сложная тема. Ей и посвящена авторская программа Николая Лившица «Бредешок» № 33.

Расшифровка программы:

Недавно один госдумовский деятель заявил, что 15 миллионов человек в перспективе лишатся работы, потому что их профессии станут не нужны. Скажем, меньше будет продавцов, охранников и водителей. Кстати, 15 миллионов – это почти пятая часть трудоспособного населения. Громкие заявления государевых мужей, тем более связанные с таким грустным делом, как увольнения, вызывают критику и недовольство, но я в данном случае соглашусь с депутатом.

Не буду насчёт продавцов что-то говорить (может, кому-то приятнее платить живому человеку, а не машине, считывающей штрих-код), но армия охранников — это не просто огромное число здоровых мужиков, напрямую не участвующих в создании продукта или услуг. Ну да, они обеспечивают безопасность этого процесса, это тоже услуга, но очень специфическая, и для меня охранник — это профессия из 90-х, которая, с одной стороны, дала заработок тысячам наших земляков, когда не было другой работы, но которая выбила их же из более полезной деятельности, скажем так.

В 90-е очень многие мои сверстники начали мотаться в столицу, чего-то там охраняли, их даже в шутку называли московскими сторожевыми, как собак. Потом время изменилось, можно было найти работу и дома, но… Профессии нормальной нет, желания впахивать 8 часов — тоже, потом и возраст набежал, здоровьишко не железное. А сейчас опять кризис. Куда денешься?

Так и ездят туда-сюда — сутки дежурят, двое, в общем не айс. Жалко их. Эти ребята – которые всё ещё охранники — по молодости были вполне перспективные специалисты: сосед мой Вова Морозов — сантехник классный, Дима Большаков в ДРСУ работал, дороги строил. Да кого ни возьми — все были при деле. Это понятно ещё, когда полицейский на пенсию вышел по выслуге лет — работает по профилю. А эти — в силу обстоятельств и на всю жизнь. Дай бог до пенсии дотянуть.

Но помимо заведомо непрестижной службы сторожевого есть профессии, которые считаются важными, но которые тоже могут исчезнуть или видоизмениться. С одним товарищем разговаривал, он перфекционист, следит за техническим прогрессом. Вот он считает, что многочисленные архитектурные, проектные организации — это вчерашний день. Есть специальные программы, которые по «хотелкам» заказчика (ну, что он там желает – дом, здание, дорогу, мост) с учётом норм, правил, материалов, смет выдают готовые проекты — может, несколько вариантов. То есть проекты – это не месяцы работы и бешеные деньги, как сейчас. Это дешевле, проще и быстрее, поскольку выполняет техника, а не люди.

Или бухгалтеры, он говорит. Тоже многочисленная и очень нужная категория в любой компании. Не нужны, товарищ считает. Опять же есть программы, способные практически без участия человека свести дебет-кредит, подбить баланс, зарплату рассчитать и прочие сакральные вещи сделать. С точки зрения прогресса, может, оно и так. Но ведь каждый руководитель знает, что опытный бухгалтер — это вам… не хухры-мухры. Это спокойствие. И гарантия, что не украдут и не сядешь.

А есть ещё более странная категория специалистов, которые вроде бы не нужны, но которых держат. Я как-то такси вызвал — таксист знакомый оказался. Рассказывает. Он официально на одном из владимирских заводов работает. На работу его вызывают раз, от силы два раза в неделю. И то, бывает, не на полный день. Зарплата, понятное дело, слёзы. Он в свободное время и таксует. А на заводе несколько смен. То есть вместо того, чтобы оставить нужное количество людей на полную занятость – на всю неделю, держат много, а платят мало. Я спрашиваю: почему так? Друг отвечает: из властных структур попросили, чтобы, значит, безработица не росла, показатели региону не портили… Это, правда, год назад было, сейчас, может что-то изменилось. А может, и нет.

Всё это, конечно, интересно. Но понимаете, какая вилка получается. С одной стороны, вроде бы хорошо, что людям условно лишних профессий даётся возможность существовать, получать хоть какую-то зарплату здесь и сейчас. С другой стороны, все эти затраты идут в себестоимость товаров и услуг. То есть за труд платят другие люди – это раз. А два — производители становятся менее конкурентоспособные. И в длительной перспективе это гибель.

Поэтому надо трезво смотреть на вещи и на прогресс тоже. Но при этом не впадать в другую крайность. Знаете, сейчас любят как некую карму для нашей страны вспоминать слова Маргарет Тэтчер о том, что вот, мол, России достаточно 30 или 50 миллионов человек для того, чтобы обслуживать нефтяную и газовую трубу. Больше не надо. Во-первых, где она это говорила, кому, когда – чёрт его знает. Во-вторых, плевать на то, что она говорила. Просто плевать. А в-третьих, вы сами подумайте, что если немцу сказать: знаешь, дорогой, у вас полезных ископаемых мало (у них там уголь, что ли?), поэтому вас достаточно 10 миллионов. Или японцу — у вас вообще ничего нет, поэтому освободите территорию. Вам покрутят пальцем у виска, и всё.

Поэтому нет лишних людей. Тем более в такой стране, как наша. Есть профессии, которые нужно менять для развития. А люди – все нужные. Если, конечно, мы хотим идти вперёд, а не создавать видимость движения. Над созданием иллюзий, кстати, у нас тоже много «специалистов» трудятся, но о них как-нибудь в другой раз.

Николай Лившиц

Заглавное фото: s.hdnux.com