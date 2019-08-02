Лихач на «Ford» потерял двигатель в ДТП на трассе

Две аварии с разницей в несколько минут случились сегодня на федеральной трассе в сторону Боголюбово. Три человека пострадали. Данные об обстоятельствах пока предварительные. Водитель «Ford Focus» ехал по обочине на приличной скорости, когда в это время с крайней полосы «пятерка» стала поворачивать направо. Иномарка задела «ВАЗ» по касательной, врезалась в отбойник и вылетела на обочину. От удара у легковушки вылетел двигатель. Маслом залило проезжую часть. Сработала подушка безопасности у водителя.

Пострадали водитель и пассажир иномарки.

Как рассказал «Призыву» водитель «ВАЗа», они с женой ехали на дачу в СНТ «Сунгирь». Поворотник включил заранее. Несущегося по обочине водителя иномарки не видел.

Маслянистая жидкость растеклась по встречной полосе. Перед ней и затормозил «Nissan X-trail». Следом в него въехал «Chevrolet» и «BMW». По словам очевидцев, скорость у последнего была приличная, водитель не успел затормозить, а средняя машина уже столкнулась с первой в результате удара. В салоне «Chevrolet» находился ребенок. С травмами головы его госпитализировали.

Во втором ДТП пострадал ребенок.

Сотрудники МЧС пытались смыть масло с дороги, но она все равно осталась скользкой. Поэтому на помощь пришла спецтехника федеральной дорожной службы, которая обслуживает эту трассу. Они посыпали участок песком. Двигатель оттащили на эвакуаторе на обочину.

Два часа хватило ГИБДД, МЧС и Упрдору, чтобы устранить все последствия двух аварий. В это время движение транспорта было затруднено.

Как «Призыв» писал ранее, на федеральной дороге в сторону Суздаля из фуры высыпалось зерно. Тонны семян оказались на проезжей части.

Анна Тумановская

Фото Петра Соколова