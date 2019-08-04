Льготные транспортные карты будут выдавать с 5 августа

Льготные транспортные карты на проезд во Владимире будут выдаваться с понедельника. «Корочки» готовы для всех пенсионеров и федеральных льготников, сдавших документы оператору по запуску безналичной системы оплаты «Владикард» (офис компании расположен в областном центре на улице Мира, 34). Таковых пока набралось свыше 9 тысячи человек. Все пластиковые карты персональные — с ФИО и фотографией. Но торопиться за ними не стоит. Старые бумажные проездные будут действовать ещё, как минимум, четыре месяца.

— У нас большая просьба к получателям транспортных карт. Не торопитесь их забирать — будет ещё время. Зачем томиться в очередях? Во-первых, карты не пропадут, а во-вторых, бумажные проездные продолжат действовать до конца осени, — сообщил «Призыву» директор компании «Владикард» Александр Гейн.

Полученными картами можно пользоваться в автобусах и троллейбусах. Кондуктор приложит «пластик» к валидатору — тот считает нужную информацию.

Едиными социальными проездными пользуется 33 тысячи жителей. За «пластиком» обратилась пока только треть. Остальных получателей единого социального проездного ждут в офисе «Владикарда» на Мира или в многофункциональных комплексах на Суздальском и Октябрьском проспектах, а также в Юрьевце. По мере обращения льготников «Владикард» будет заказывать новые партии карточек, сообщал ранее «Призыв». А транспортные карты для не льготных категорий граждан поступят в офисы не раньше осени.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»