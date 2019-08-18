Лето возвращается: много солнца и никаких дождей 

Лето заявит о себе резким потеплением. Синоптики заверяют: к середине грядущей недели воздух во Владимирской области прогреется до +27 градусов. На популярных погодных сервисах такая температура значится в четверг, 22 августа. Именно этот день обещает стать самым жарким на неделе. Хотя во вторник и среду погода также порадует, до +25 градусов в дневные часы.

Уже сегодня столбики термометров начнут подниматься вверх, а дожди, которые прогнозируются в течение дня, прекратятся к вечеру. С наступлением понедельника влияние на погоду начнет оказывать антициклон, поэтому будет солнечно и без осадков.

— С понедельника к нам начнет возвращаться настоящее лето, много солнца, никаких осадков и мощное потепление, — сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Лето подарит несколько жарких дней.

После обрушившихся на Владимирскую область проливных дождей, возвращение тепла и солнца особенно ценно. Лето, которое не баловало нас в этом году, все-таки решило напоследок подарить еще несколько жарких дней.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что переменчивое лето сыграло плохую шутку с цветниками Владимира. В этом году получились самые скучные клумбы за все годы озеленения городских улиц.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»