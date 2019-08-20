Лестницы пожарных не достают до верхних этажей

Во Владимире готовятся к сдаче дома в 17-18 этажей. Их строят на Добросельской, Фейгина проспекте Строителей. И в Коврове уже подрастает такая же «свечка». Раньше дома такой высотности в регионе не практиковались. Эти новации вызывают тревогу пожарных. Техника регионального управления МЧС может «дотянуться» максимум до 16-го этажа. А что делать, если пожар случится выше и выходы из квартир будут заблокированы? Спасателям придётся рисковать жизнью, перебираясь по балконам. И это не единственная проблема.

В арсенале спасателей — четыре автолестницы и два автоколенчатых подъемника. Максимальная высота, на которую они способны подняться, — 50 метров. То есть 16 этажей. В чем «Призыв» убедился сам.

— У многоэтажных жилых домов на прилегающей территории недостаточно места для заезда спецтехники. Нет специальных «карманов», а все места вдоль дороги заняты припаркованным транспортом, — сообщил «Призыву» начальник пожарно-спасательной части № 3 Владимира Алексей Канаев. — Разложить подъемник тут невозможно. Бывает, еще люки так расположены, что лапы подъемника никак между ними не выставить.

До верхних этажей высотных домов автолестницы не дотянутся

Ситуация патовая и в старых жилых кварталах. А новые дома строят ещё более плотно. «Свечка», дорожка вокруг — всё. Огромный подъемник весом 31 тонну и длиной 12 метров встаёт на подъезде к дому. Ни заехать, ни подготовить технику не представляется возможным.

В Коврове проводились учениях МЧС на новостройках. Они прошли успешно. Но этому предшествовала подготовительная работа. Никаких «лишних» легковушек не было. В реальной жизни всё иначе. Во Владимире специально для «Призыва» устроили два выезда на высотки улиц Растопчина и Добросельской. У первого дома мешали машины и люки. Между ними и легковушка с трудом протиснулась бы. В случае пожара пришлось бы действовать без лестниц и подъёмников — просто самим бегать по этажам.

— Машины мы не можем эвакуировать. В Москве по-другому, там обозначены площадки для спецтехники. Они раскрашены красно-белым цветом. Всегда свободны. У нас такого нигде нет, — рассказал пожарный ПЧ № 3, водитель подъемника Евгений Михайлов.

Застройщики в своих «хотелках» в спальных районах не ограничены. Обязательства по строительству площадок для спецтехники законодательно не прописаны. Ограничений по ширине проезжей части, сопоставимой с габаритами пожарным машин, нет. Как пояснил глава администрации г. Владимира Андрей Шохин в недавней беседе с журналистами, власти не могут препятствовать планам застройщиков, если те купили землю у частников и представленные ими проекты жилых кварталов не противоречат нормативам.

Сейчас во Владимире утверждается все больше проектов жилых кварталов с высотными домами. Как «Призыв» сообщал ранее, строители активно осваивается «запекинье». Там будут строить дома в 17 этажей и выше.

Анна Тумановская

Фото и видео Петра Соколова