Леса Владимирской области горят по вине людей

Три лесных пожара были зафиксированы во Владимирской области в июле. Сначала горели леса на территории Гусевского и Владимирского лесничеств, а потом на землях Заречного лесничества. Всего же, по данным региональной диспетчерской службы департамента лесного хозяйства, с начала сезона произошло 114 лесных пожаров на общей площади 165,92 га. Горели леса, земли нацпарка «Мещёра», а также земли Гороховецкого и Костерёвского военных лесничеств Минобороны РФ.

Сообщается, что все пожары были ликвидированы в день обнаружения.

Причиной пожаров во всех случаях стало неосторожное обращение граждан с огнём. Жители региона не соблюдали правила пожарной безопасности как в самих лесах, так и на территории примыкающих к ним садовых товариществ. На нарушителей было составлено 149 административных протоколов, в том числе 77 – в отношении физических лиц, 61 – в отношении должностных лиц и 11 – в отношении юридических лиц.

Общая сумма наложенных штрафов составила почти 1,6 миллиона рублей.

Несмотря на то, дождливая погода последних недель помогает избежать лесных пожаров, сотрудники лесохраны продолжают ежедневный мониторинг. Так, накануне в наземном патрулировании было задействовано 88 мобильных групп в составе 186 человек. При повышении класса пожарной опасности осуществляется патрулирование лесов самолетами Владимирской авиабазы. Общий налёт с начала пожароопасного сезона составил более 230 часов.

Владимирцам напоминают, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Охваченные огнём 3 миллиона гектаров лесных массивов в Сибири наглядно показывают, какую опасность для жизни и здоровья людей представляют возгорания в лесу, какой ущерб они наносят живой природе.

При обнаружении возгорания в лесах, на дачных участках, в окрестностях населённых пунктов следует немедленно сообщать на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8 (4922) 45-90-02, 8 (4922) 45-90-06.

Ранее «Призыв» писал, что в лесах Владимирской области установили 30 камер видеонаблюдения. Благодаря им руководители и сотрудники лесной охраны смогут получать видеоизображение пожаров везде, где есть доступ к Интернету.

Ольга Ефремова

Фото: obrcen5.ru