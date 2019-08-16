Легковушка влетела в трактор под Александровом

Сегодня днем на дороге в Александровском районе произошла серьезная авария. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, водитель «Skoda» выехал на встречную полосу и врезался в трактор. После удара легковушка улетела в кювет, спецтехника, перевернувшись на бок, удержалась на обочине.

По информации очевидцев, водитель иномарки собирался обогнать трактор, но не справился с управлением и влетел в него. К слову, на этом участке дороги нанесена сплошная линия разметки. Здесь опасный изгиб дороги.

В ДТП пострадал водитель иномарки.

Авария произошла около деревни Елькино. На момент столкновения дорога была сухой, на улице светло и облачно. Никакие дорожные и погодные условия не повлияли на поведение водителя.

Как «Призыв» писал ранее, трагедией закончилась полуночная езда подростков в Петушках. Иномарка врезалась в дорожный знак, улетела в кювет и опрокинулась. Один человек погиб, четверо пострадали.

Анна Тумановская

Фото и видео группы «ВКонтакте» «AlexAutoLive | Александров»