Легендарный рок-фестиваль «Владимирский тяжеловоз» возвращается

Легендарный рок-фестиваль «Владимирский тяжеловоз» (16+) возвращается после двухлетнего перерыва. Масштабный open-air пройдёт 17 августа на территории микрорайона Коммунар, в пойме реки Клязьмы, и будет приурочен к 10-летию фестиваля и празднованию 75-летия со дня образования Владимирской области. Начало в 15.00. Вход свободный.

Организаторы обещают 7 часов драйва. В этом году в фестивале примут участие владимирские группы «Metamorphis», «Round Hills», «Bosphorus Night» и многие другие команды. Хэдлайнерами «Владимирского тяжеловоза» станут: краса и гордость владимирской сцены, группа «Рекорд Оркестр»; одна из самых позитивных и непредсказуемых команд России группа «Гудтаймс» и самый желанный гость любого фестиваля «Louna».

Главный рок-фестиваль Владимирской области отметит 10-летие.

Рок-фестиваль «Владимирский тяжеловоз» впервые был проведен во Владимире в 2009 году. Первоначально это была благотворительная акция в поддержку владимирской госконюшни. Однако организаторы фестиваля ставили перед собой и творческие цели – создать лучший молодёжный рок-фестиваль в регионе, который смог бы стать не менее знаменитым владимирским брендом, чем собственно владимирский тяжеловоз.

За годы существования «Владимирского тяжеловоза» в нём приняло участие множество рок-групп из самых разных регионов России: от Москвы до Калининграда. А в качестве хедлайнеров выступали такие знаменитости отечественной рок-сцены, как Глеб Самойлов («Агата Кристи»), «Trubetskoy», КняZz («Король и Шут»), «Кирпичи», «Элизиум».

Ранее «Призыв» рассказывал о программе празднования 75-летия со дня образования Владимирской области. Хедлайнерами праздника станет группа «Корни».

Ольга Ефремова

Фото группы «Рок-фестиваль «Владимирский тяжеловоз»